Düğünlerde fotokopi para furyası

Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar son dönemlerde düğünlerde sahte para atmaya başladı. Yer Altı Çarşısı’nda Esnaf olan Osman Hamipek de özellikle düğün sezonlarında sahte paralara talebin oldukça yoğun olduğunu söyledi. Ekonomik durumdan dolayı artık gerçek paraların atılmasının zor olduğunu belirten Hamipek, “Sahte paraların gündeme gelmesi düğünlerden dolayı. Düğünlerde bolca atılıyor. Vatandaşlar keyif alıyor. Çocuklar da oyun amaçlı alıyor. Bizim açımızdan iyiliği şudur, üzerinde ‘geçersizdir’ yazıyordur. O yüzden bir maniliği yoktur piyasada sahte paranın. Bizim geleneğimizdir, düğünlerde para atılır. Ekonomik durumlardan dolayı gerçek paranın atılması zor oluyor. O yüzden bayağı bir talep var” ifadelerini kullandı.