İçerisinde organik tavuk gübresi, çam fidanı, tohumlu kalem ve kol saati gibi hediyelerin bulunduğu paket, vatandaşların memnuniyeti ile karşılandı.

Daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için gece gündüz çalışan, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi Bünyesinde faaliyet gösteren KAYÇEY, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Ramazan Sokağı’nda düzenlenen etkinlikte, Kocasinan Belediyesi’nin üretimi olan 2000 adet Organik Tavuk Gübresi ve 500 adet Çam Fidanı dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, organik tavuk gübresi ve çam fidanı kısa sürede bitti.

Kayseri Vali Yardımcısı M.H. Nail Anlar, “Belediyelerimiz çok güzel çalışmalarda bulunmuş. Özellikle Kocasinan Belediyemiz çok güzel hazırlıklar yapmış. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi Dünya Çevre Günü’nde çocuklara da defter, tohumlu kalem, balon kol saati ve Kocasinan Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı ’Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.