Dünya Çevre Gününde Vali Kamçı’ya Ziyaret

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu ve çevre yöneticilerinin katıldığı ziyarette, Vali Kamçı, çevre gönüllüsü Mehmet Sepici 60.Yıl İlköğretim öğrencilerine hediyelerini verdi.

Vali Kamçı, yaptığı konuşmada, çevrenin gelecek nesillere miras bırakılacak bir husus olduğunu ifade ederek, herkesin Dünya Çevre Gününü kutladı.

Çevrenin bizlere emanet bırakılan ve o emanete sahip çıkmamız gereken bir olgu olduğunu ifade eden Vali Kamçı, şunları kaydetti:

“Çevreye ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimize o şekil aktarmış oluruz. Maalesef Dünyadaki sanayi gelişim başta olmak üzere teknolojideki gelişmelerin çevreye verdiği zararı kabul etmek lazım. Sanayisiz bir ülke olamaz tabi ancak sanayinin de çevreye zarar vermemesi lazım. Teknolojik gelişmelerle beraber artık sanayiler çevre en az seviyede zarar veriyor. Aslında çevreye zarar veren insanımızın kendisi. Bu zararın en az seviyeye inmesi için Dünya Çevre Günü kutlanıyor. Dünyada ve ülkemizde kutlanan bu günün asıl amacı insanların çevreye zarar vermesini en aza indirilmesidir. Bu anlamda herkesin Dünya Çevre Gününü kutluyorum.”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Livdumlu ise çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün ilde çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirterek, yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı’ya teşekkür etti.