Dünya şampiyonu güreşçi Fatih Cengiz, memleketinde coşkuyla karşılandı

Fabrika girişinde davul ve zurna eşliğinde Başkan Akay ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte fabrika çalışanları tarafından coşkuyla karşılanan Kayseri Şekerspor güreşçisi Dünya şampiyonu milli güreşçi Fatih Cengiz, omuzlara alınarak işletme meydanına getirildi. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak güreşçilere ellerinden geldiğince katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Cengiz’in Türk Milleti’ne yaşattığı gururun hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini ifade eden Akay, “Bugün mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Elbette Kayseri Şeker’in işletme meydanında geçmişte çok güzel toplantılar yaptık. Ama bugün çok anlamlı bir toplantı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bir dünya şampiyonunu ağırlıyoruz, onun coşkusu içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi güreş bizim ata sporumuz. Bu anlayış içerisinde Kayseri Şeker olarak güreşe elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz, gençlerimizin bu manada ellerinden tutuyoruz, onlara imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Onların yetişmesi, başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gururla söylüyorum ki gençlerimiz kendilerine verdiğimiz bu imkanları, emeği zayi etmiyorlar. Gece, gündüz çalışarak büyük mutlulukları bize yaşatıyorlar. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu büyük mutluluğa katkı sağlamış oluyoruz. Önemli başarıları elde etmeye çalışan bu güreşçilerimizden bir tanesi Fatih Cengiz kardeşimiz Polonya’da yapılan U23 Dünya Şampiyonası’nda 75 kiloda bütün rakiplerini yenerek bizim gururumuz oldu. Al bayrağımızı göklerde dalgalandırarak İstiklal Marşımızı bütün dünyaya dinletti. Bunun karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez; mutluluğu, gururu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Bu sevinci, gururu büyük Türk Milletine yaşattığı için kendisiyle ne kadar iftihar etsek azdır. Biz karınca, kararınca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ama onlar kendilerine verdiklerimizin daha fazlasını bu büyük Türk Milletine gururla yaşatıyorlar. Allah güçlerine güç katsın. İnşallah bu başarıları devam etsin” ifadelerini kullandı. Akay ayrıca son 3 yılda toplam 13 madalyayı Kayseri Şekerspor’un güreşçilerinin ülkemize kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Fatih Cengiz: “Hedefim 2020 olimpiyat şampiyonluğu”

Dünya şampiyonu Milli Güreşçi Fatih Cengiz ise, finale çıkmadan önce Türk Bayrağını alarak koşmayı ve bayrak üzerinde secdeye durmayı hayal ettiğini kaydederek, “Küçüklüğümden beri ‘Bir gün acaba olacak mı’ diye hayalini kuruyordum, çok bekledim. Birçok zorluktan geçtik. Nasip oldu, bana hala rüya gibi geliyor. Gerçekten çok fazla çaba, fedakarlık gösterdim bunun için. Finale çıkmadan önce iki sahne geliyordu aklıma; birisi Türk Bayrağını alıp koşmak, diğeri de bayrağın üzerinde secdeye durmak. Çok şükür bu bana nasip oldu. İnşallah Kayseri Şekerspor bünyesinde başkanım ve sporcularla birlikte 2020 olimpiyatlarında ülkeme ve kulübüme altın madalya getireceğim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Akay, şampiyon güreşçiye 20 bin TL ile çeşitli hediyeler takdim etti.