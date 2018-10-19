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Dünyaca ünlü futbolcu Gyan, en küçük şehidin doğum gününü kutladı

Kayserispor’un dünyaca ünlü Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, Hakkari’de terör örgütü PKK’nın hain tuzağında annesi ile birlikte şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya’nın doğum gününü kutladı.

Kayserispor'un dünyaca ünlü Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, Hakkari'de terör örgütü PKK'nın hain tuzağında annesi ile birlikte şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın doğum gününü kutladı.


Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan, Hakkari'de Astsubay olan eşini ziyaretten dönerken PKK terör örgütünün hain tuzağı ile şehit olan 11 aylık Mustafa Bedirhan Kaya'nın doğum gününü unutmadı. Dünyaca ünlü futbolcu, Kayserispor'un sezon açılışında anne Nurcan ve Mustafa Bedirhan Karakaya'nın fotoğraflarının bulunduğu tişörtü giymişti. Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü futbolcu, "Happy birthday bro. God bless you. Enjoy" (Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Çok yaşa. Keyfini çıkarın) notunu paylaştı.


Asamoah Gyan'ın bu paylaşımı 8 bin kişi tarafından beğenildi.

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