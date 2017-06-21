Erciyes Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi (KAYBİMER) tarafından “Bilime Yön Veren 100 Türk’ den Biri Olma Başarı Öyküsü” konulu panel düzenlendi.

Gerçekleştirilen panele; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, İzzet Bayraktar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Derviş Boztosun, KAYBİMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Füsun Acar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Somuncu’nun yaptığı panelde konuşan “Bilime Yön Veren 100 Türk“ sıralamasına giren Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, başarılı bilimsel çalışmalarda, ulusal ve uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Soylak, “Ben analitik kimyacı olduğumdan dolayı ve analitik kimyanın çevreyle olan ilgisinden dolayı, çevre ve çevre kirliliği çalışmaları bizim temel çalışmalarımızı oluşturuyor. Bu noktada da özellikle hepimizin bileceği ağır metaller ve bunların çevrede oluşturduğu kirlenmeleri araştırmak, bunlarla ilgili yeni yöntemler geliştirmek ve bu yeni yöntemleri doğal sular, toprak ve hava gibi diğer çevre örneklerindeki gibi uygulamalarını yapmak temel hedefimizdir. Türkiye’de 20’ye yakın Üniversite ile ortak çalışmalarımız var. Bu işler ortak çalışma olmadan olmuyor. Aynı zamanda laboratuvar imkânları için de 20’ye yakın Üniversite ile ortak çalışmalarımız oldu. Ulusal işbirliği araştırmalarında en önemli noktalardan birisidir ortak çalışmalar. Aynı zamanda yurt dışı bağlantısı ve uluslararası işbirliği de çok önemlidir” dedi.

“Bilime Yön Veren 100 Türk“ sıralamasına giren bir diğer ERÜ bilim adamı Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ise, panelin amacının araştırma görevlilerini daha çok çalışmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karaboğa, “Bugün en önemli hedeflerimizden birisi araştırma görevlilerini daha çok çalışmaya teşvik etmek. En azından bizim tecrübelerimizden faydalanmalarını sağlamak. Günümüze baktığımız zaman, bizim zamanımızdaki imkânsızlıkların oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin doktoraya başvurdum, dersleri aldım ve yeterlilik sınavına başvuru yapacağım zaman YÖK’ün yurt dışı imkânı çıktı. Yeterlilik sınavına girmedim ve yurt dışına gittim. Ben bu şartlarda yurt dışına gittiğimde hocam değişik konularda çalışıyordu. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde elektromanyetik konularda çalışıyordum. Benim konum değişikti. Ama ben Türkiye’ye döndüğümde yeni bir şeyler götürmem gerek diye düşündüm. Yani ben elektromanyetik alanda tekrar doktora yapsam zaten Türkiye’de bu konuda çok iyi çalışmalar vardı. Daha sonra hocayla görüştüm, hocada bana yapay zekâ üzerine çalışabileceğimi söyledi. Türkiye’de bu konu üzerine çalışmalar yoktu. Bundan dolayı yapay zeka konusunu seçtim ve doktoraya başladım. Doktorayı bitirip ülkemize döndük. İşte böyle zorluklarla bu günlere geldik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Bilime Yön Veren 100 Bilim Adamı sıralamasına giren Prof. Dr. Mustafa Soylak ve Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ ya çiçek ve tablo takdim etti.