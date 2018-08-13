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13 Ağustos 2018 12:39

Dünyanın En Büyük Çerkes Festivali Kayseri’de düzenlenecek

Dünyanın en büyük Çerkes festivali, Kayseri Kafkas Derneği tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 22 Ağustos’ta düzenlenecek.

Dünyanın En Büyük Çerkes Festivali Kayseri’de düzenlenecek

13 Ağustos 2018 12:39


Festival öncesinde düzenlediği basın toplantısında festival hakkında bilgiler veren düzenleme komitesi sözcüsü Mutlu Akkaya, “Bu sene iki büyük sevinci bir arada yaşıyoruz. Kuruluşumuzun 50. Yılını kutladığımız bu sene aynı zamanda dünyanın en büyük Çerkes Festivali’ni organize etmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Önceki yıllarda bu festivallerin 8 tanesini daha yaptık. 22 Ağustos tarihinde yurtdışıdan gelecek olan bilim insanlarımızın katılımı ile bir kültürel konferans düzenleyeceğiz. 23 Ağustos tarihinde ise Ali İhsan Varol’un sunumuyla gerçekleşecek programımızda; Çerkes Halk Ozanı Kuşha Doğan Özden, dünyaca ünlü Çerkes sanatçılar Nehush Cherim ve Sati Kazanova, Hatti Müzik Grubu, Abhaz Devlet Sanatçısı Erik Mika ve Anavatan Kafkasya ile Türkiye’den profesyonel halk dansları toplulukları katılımcılara muhteşem bir sahne şovu sergileyecekler. Geçmişteki tecrübelerimize göre bu festivale ülkemiz ve yurt dışından yaklaşık otuz bin katılımcı bekliyoruz. Tüm halkımızı festivalimize sizler aracılığıyla davet ediyoruz” dedi.


Akkaya ayrıca, festivale katılmak isteyen vatandaşları festival alanına taşımak için Kayseri’den otobüs seferleri düzenleneceğini, bu otobüslerin Hunat Cami duraklarından 23 Ağustos günü saat 10:00 ve 12:00’de kalkacağını sözlerini ekledi.




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