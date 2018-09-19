Dünyanın göz Kültepe'de

Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de yakından takip ettiği Kültepe'deki kazı çalışmaları sadece ülkemizin değil dünyanın da ilgisini çekiyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarının da katıldığı kazı çalışmalarıyla ilgili Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi (CNRS) bir belgesel çekimine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'deki kazı çalışmaları sırasında Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun yanı sıra kazı heyetinde yer alan Japonya'dan Prof. Dr. Ryoichi Kontasi ile Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Asuriyologlar Derneği Başkan Fransız Prof. Dr. Cecile Mıchel ile de görüştü. Bu sırada Fransa Bilimsel Araştırmalar Akademisi de kazı alanında belgesel çekimi yaptı. Batı Avrupa'da yayınlanacak olan belgesel çekimi sırasında bilim insanlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile de röportaj gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kültepe'deki kazıların dünya tarihine de ışık tuttuğunu ifade ederek kazı çalışmaları sırasından çıkarılan eserlerin Kayseri'nin tanıtılmasına da destek verdiğini belirtti. Başkan Çelik, Prof. Dr. Cecile Michel'in sorusu üzerine kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin çok daha iyi sergilenmesi için Tarihi Kayseri Kalesi içinde çok modern bir Arkeoloji Müzesi yaptıklarını da dile getirdi.

Dünya Asuriyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Cecile Mıchel de filolog olduğunu ve Kültepe'de çıkarılan tabletleri okuduğunu belirterek, Kültepe'nin dünya tarihi açısından önemini vurguladı. Prof. Dr. Michel Kültepe'nin Ön Asya'da çivi yazılı tabletlerin çıkarıldığı en önemli merkez olduğunu ve çıkarılan tabletlerden o zamanki toplumun sosyal yapısını, isimlerini ve tüm bilgileri çıkarabildiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kültepe'deki incelemeleri sırasında çıkarılan tabletlerin okunmasını takip etti ve kazı bölgesindeki laboratuvarda yer alan eserlerle ilgili bilgi aldı.