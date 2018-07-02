4 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’den Milletvekili seçilen Dursun Ataş mazbatasını aldı. Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Milletvekili Ataş, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Buket Sicimgiller’in elinden aldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ataş, belediye başkanlığı döneminde herkesi kucaklayan bir yapıda olduğunu, milletvekili olarak da aynı siyaseti izleyeceğini söyledi. Ataş; "Bir seçimi daha geride bıraktık. 24 Haziran’da yapılan seçimlerden sonra Kayseri halkı bizi, kendilerinin vekili olarak meclise gönderdiler. Emeği geçen teşkilatlarımıza ve bize destek veren tüm Kayserililerimize teşekkür ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum ki 9 yıllık belediye başkanlığı dönemim var. hepiniz yakından takip ettiniz, orada nasıl ki tarafsız, ilkeli, herkese eşit mesafede olan bir siyasi yapıysak Ankara’da da aynı şekilde tüm Kayseri’yi kucaklayan bir siyaset izleyeceğime kimsenin şüphesi olmasın. Kayseri’nin konularına tabi ki vakıfız; sanayicisiyle, esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle hepsiyle iç içeyiz. Bütün sorunları dile getirerek önce bölgemizin sonra milletimizin milletvekili olmayı hedefliyoruz" dedi.

Milletvekili Dursun Ataş daha sonra tebrikleri kabul etti.