Düşen paraşütçü hayatını kaybetti

, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesinde bulunan Ali Dağı Yamaç Paraşütü alanında meydana gelen olayda Sabri K. (49) zirveden atladı. Atladıktan sonra paraşütü açılmadığı öğrenilen Sabri K. yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dağın zirvesine yakın bir yerde şahsa ulaşan ekipler, Sabri K.’yı bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa taşıdı. Sabri K., ambulans ile kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken durumu haber alan yakınları hastaneye akın etti. Olayın ardından polis ekipleri S. K.’nın düştüğü yerde ve paraşütte inceleme yaptı.

Geriye paraşütle atladığı görüntüleri kaldı

Öte yandan hayatını kaybeden Sabri K.’nın sosyal medya profilinde atlayış yaptığı görüntüleri paylaşması yürekleri burktu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.