‘“Düşmeye Çok Yönlü Bakış 2' sempozyumu devam ediyor

Erciyes Üniversitesinin ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen ‘Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu 2' ikinci gününde sunumlarla devam etti.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci gününde; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile çok sayıda akademisyen katıldı.

İç Hastalıkları, Geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Psikiyatri, Kardiyoloji, Üroloji, Beyin Cerrahisi, Göz, Kulak Burun Boğaz ve Aile Hekimliği konularında sunumlarla devam eden etkinliğin ikinci gününde düşme nedenleri ve düşmenin önlenmesi ele alındı.

Oturum Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Prof. Dr. Tuncay Duruöz'ün yaptığı oturumda, konuşmacılar ‘Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Düşme, Vertigo ve Düşme, Osteoporoz ve Düşme' konularında sunum yaptı.