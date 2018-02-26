Düşünce Akademisi’nin konusu ‘insan’ oldu

Moderatörlüğünü Veysel Tüfekçi’nin yaptığı Yrd. Doç Faruk Karaaslan, Ramazan Bayraktar ve Nezir Ergenç’in konuşmacı olarak katıldığı panelde, yapay zeka, aklın tanrılaştırılması, insanın tanrılaştırılması makine insan konuları konuşuldu.

Modern insanın yeni tanrısı olma iddiasını güden yapay zekayı eleştiren Nezir Ergenç, batı aydınlanmacı felsefesinin indirgemeci insan tanımının yerini Müslüman perspektiften yapılan insan tanımının alması gerektiğini belirtti.

Benlik inşası konulu sunumunda Ramazan Bayraktar ‘nasıl insan olunur’ meselesine değindi. Unutulmuş olanı geri çağırmasını, insanın özüne, orijinaline dönmesini benlik inşası olarak tanımlayan Ramazan Bayraktar, her insanın kişisel bir nüzul sebebi olduğundan ve insanın sorumlu kul olduğundan bahsetti.

Son olarak ‘sosyal bilimlerde insan meselesi’ konulu sunumunda Medeniyetleri birbirinden ayıranın zihinlerdeki insan tasavvuru olduğunu belirten Yrd. Doç Faruk Karaaslan insanın yaşam standardını artırıma maksatlı hümanist mantıkla üretilen teknolojinin amacının hayatın merkezinden Allah’ı çıkarıp insan merkezli yaşam kurulma çabası olduğunu ifade etti.