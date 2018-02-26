Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 10:39

Düşünce Akademisi’nin konusu ‘insan’ oldu

Anadolu Öğrenci Birliği öncülüğünde, İlim Hikmet Vakfında gerçekleştirilen ‘Düşünce Akademisi’ seminerlerinin bu haftaki konusu ‘insan’ oldu.

Düşünce Akademisi’nin konusu ‘insan’ oldu

26 Şubat 2018 10:39



Moderatörlüğünü Veysel Tüfekçi’nin yaptığı Yrd. Doç Faruk Karaaslan, Ramazan Bayraktar ve Nezir Ergenç’in konuşmacı olarak katıldığı panelde, yapay zeka, aklın tanrılaştırılması, insanın tanrılaştırılması makine insan konuları konuşuldu.



Modern insanın yeni tanrısı olma iddiasını güden yapay zekayı eleştiren Nezir Ergenç, batı aydınlanmacı felsefesinin indirgemeci insan tanımının yerini Müslüman perspektiften yapılan insan tanımının alması gerektiğini belirtti.



Benlik inşası konulu sunumunda Ramazan Bayraktar ‘nasıl insan olunur’ meselesine değindi. Unutulmuş olanı geri çağırmasını, insanın özüne, orijinaline dönmesini benlik inşası olarak tanımlayan Ramazan Bayraktar, her insanın kişisel bir nüzul sebebi olduğundan ve insanın sorumlu kul olduğundan bahsetti.


Son olarak ‘sosyal bilimlerde insan meselesi’ konulu sunumunda Medeniyetleri birbirinden ayıranın zihinlerdeki insan tasavvuru olduğunu belirten Yrd. Doç Faruk Karaaslan insanın yaşam standardını artırıma maksatlı hümanist mantıkla üretilen teknolojinin amacının hayatın merkezinden Allah’ı çıkarıp insan merkezli yaşam kurulma çabası olduğunu ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç