“Düşünen Şehir” ikinci sayısıyla, “Şehir Kültür Sanat” dergisi ise altıncı sayısıyla okurlarıyla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şehir Kültür Sanat” dergisindeki yazısında, Büyükşehir Belediyesi Şehir Akademisi Hocası ve Düşünen Şehir Dergisi’nin Genel Yayın Danışmanı Akif Emre’nin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin araştırma yazılarıyla dikkat çeken ve üç aylık çıkan Düşünen Şehir dergisinin ikinci sayısında şehirlerin görüntüsü üzerinde önemli çalışmalara yer verildi. Dergide, şehirlerin görüntüsünün anlamlarını içeren araştırmaların yanında şehirlerin gözüyle yazılan araştırmalar da yer aldı. Düşünen Şehir dergisinin ikinci sayısında ayrıca, “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kayseri”, “Elia Kazan’ın Kayseri İzlenimleri” ve Gesi Bağları Türküsünün Kahramanı Naciye Hanım” gibi yazılar da bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı ikinci dergi olan “Şehir Kültür Sanat” dergisi de altıncı sayısı ile okurlarıyla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergideki yazısında Mayıs ayında kaybettiğimiz Şehir Akademisi Hocası ve Düşünen Şehir Dergisi’nin Genel Yayın Danışmanı Akif Emre’den bahsetti. Akif Emre’nin büyük bir düşünür olduğunu ifade eden Başkan Çelik, duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Akif Emre’ye bir kez daha rahmet dileklerinde bulundu.

Şehir Kültür Sanat dergisinin son sayısında yine Kayseri ile ilgili çarpıcı yazılara yer verildi. Bir yabancının gözüyle Kayseri’deki bayram günleri ve eski bayramlara ilişkin tespitlerin bulunduğu Şehir Kültür Sanat dergisinde, Soğanlı, Develi, İncesu ve Mimarsinan ile ilgili dikkat çekici çalışmalar da yer aldı.