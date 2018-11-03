EANS Kongresinin sunumunu Acıbadem Kayseri'den Gökoğlu yaptı

Abdülkerim Gökoğlu yaptı.

Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahları Birliği'nin Uluslararası Yıllık Kongresi 21-25 Ekim tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Kongrenin Nöroonkoloji ( Beyin ve Sinir Sistemi Tümörleri ) Toplantısının açılış konuşmasını, ‘Meninjiyomlar'ın Ayırıcı Tanısı ve Tedavi Yönetimi' başlıklı sunumuyla, Türkiye'yi temsilen Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdülkerim Gökoğlu yaptı.