EANS Kongresinin sunumunu Acıbadem Kayseri'den Gökoğlu yaptı

Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahları Birliği (EANS) tarafından düzenlenen Nöroonkoloji Toplantısının açılış sunumunu Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr.
Abdülkerim Gökoğlu yaptı.
Avrupa Beyin ve Sinir Cerrahları Birliği'nin Uluslararası Yıllık Kongresi 21-25 Ekim tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Kongrenin Nöroonkoloji ( Beyin ve Sinir Sistemi Tümörleri ) Toplantısının açılış konuşmasını, ‘Meninjiyomlar'ın Ayırıcı Tanısı ve Tedavi Yönetimi' başlıklı sunumuyla, Türkiye'yi temsilen Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Abdülkerim Gökoğlu yaptı.