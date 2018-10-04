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“EBA"yı en etkin kullanan okul ve öğretmenler ödüllendirildi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 2.

dönemi “EBA İle Öğreniyorum Yarışması” ödül töreni Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci‘nin katılımlarıyla gerçekleşti.


2 kategoride düzenlenen yarımada EBA yı en çok kullanan okul ve EBA yı en etkin kullanan öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından en etkin kullanan okullara bilgisayar, öğretmenlere ise plaket ve hediyeler takdim edildi.


Başarılarından dolayı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci “EBA, dünyada örneği olmayan bir proje. EBA yı daha etkin kullanmak için materyaller geliştirmeliyiz ve EBA yı zenginleştirmeliyiz. EBA yı öğrencilerimize daha çekici hale getirmeliyiz.” dedi.

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