Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:28

Ebiç Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle gelişti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ebiç Mahallesi’nde yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi.

Ebiç Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle gelişti

20 Temmuz 2018 11:28


Ebiç Mahallesi’nde yapılan yatırımları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesisi de ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını vurguladı.Mahalleye yapılan yatırımlarla mahallenin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Ebiç Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Mahallemizde çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi, kaldırım, kilitli parke, otopark ve asfalt yenileme çalışmaları yaparak, bölge sakinlerimize yakışır bir çevre hazırladık. Geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Ebiç Sosyal Tesisi, mahallenin sosyal yaşamına katkı sağladı. Daha güzel bir Ebiç için hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.


Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşman ve bölge sakinleri de Kocasinan Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç