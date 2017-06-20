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20 Haziran 2017 11:04

Eczacılar, Gaziler ve Gazi Yakınları İle İftar Yaptı

12.

Eczacılar, Gaziler ve Gazi Yakınları İle İftar Yaptı

20 Haziran 2017 11:04

Bölge Kayseri Eczacı Odası yönetimi, Muharip Gaziler Derneği üyeleri ile iftar yaptı.


Bölge Kayseri Eczacı Odası’nda verilen iftar yemeğine, Muharip Gaziler ve gazilerin yakınları katıldı. Bölge Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, "Tarihimizde ilk defa şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ve gazilerimizin yakınları ile iftarda bir araya geliyoruz. BU bizim için büyük bir onur ve büyük bir şeref. Ülkemiz için canını ve kanını veren şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz ile iftar açmak bizim için onur verici" diye konuştu.


Muharip gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı da, "Gazileri unutmadığı için Eczacı Odası yönetimine çok teşekkür ediyorum. Eczacı Odası yönetimi ile bu vesile ile tanışmış olduk" dedi.




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