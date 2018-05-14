Eczacılar yüzdesel ve sabit kar marjının iyileştirilmesini istiyor

Kayseri Eczacı Odası tarafından 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Genel Sekreteri Uğur Nuri Akın, “Biz eczacılar hasta ihtiyaçlarının doğru tanımlanması, ilaçların doğru kullanılması, sağlık bakım hatalarının azaltılması, farmakovijilans gibi birçok alanda halkımıza ve ülkemize önemli katkılar sunuyoruz. Eczacılar, köylerden kentlere yayılan hizmet ağı ile en kolay ulaşılan sağlık çalışanlarıdır ve hastalarıyla daha uzun vadeli ilişkili kurarlar. Eczacılar, ilaç suiistimali ve yanlış ilaç kullanımında bir kontrol ve denetim mekanizması işlevi görerek, piyasa için güvenlik ağı oluştururlar. Bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın, erken, sağlıklı yaşamın önceliklendirilmesinden ilaç tedavisi sonuçlarının iyileştirilmesine kadar yaşamın her aşamasında hastalarının ve faydalanıcılarının yanında yer alan, onları destekleyen sağlık çalışanlarıdır” dedi.

Eczacıların taleplerinden bahseden Akın, “Yüzdesel ve sabit kar marjının iyileştirilmesi gerekmektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi eczacıya aşılama, tansiyon, şeker ölçümü ve sigara bıraktırma gibi eczane temelli ekstra hizmetler ve bu hizmetler bağlamında sunduğu danışmanlık hizmeti adına sabit bir ücret ödenmelidir. Eczane dışına çıkarılan sağlık ürünlerinin tekrar eczane kanalıyla halkımıza ulaşması sağlanmaktadır” diye konuştu.

Törene katılan Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin de, Bu yıl modern eczacılığa geçişimizin 179’uncu yılını kutluyoruz. Bu sene meslek adına önemli bir yıldır. 6197 sayılı kanunun ilk kez fiilen uygulamalarını göreceğiz. Burada mezun olan yeni meslektaşlarımızın yardımcı eczacılık yapma zorunluluğu var. Bu kapsamda eczacıların asgari ücretin 1 buçuk katı kadar ücret ödeme mecburiyeti ortaya çıkıyor. Bu yıl 3 bin kadar mezun vermeyi bekliyoruz. Bu 3 bin mezunun yardımcı eczacılığı yapabilmesi için mevcut eczanelerin yüzde 10’undan fazlasının onlara istihdam sağlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.