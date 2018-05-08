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08 Mayıs 2018 10:49

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nde Mezuniyet Coşkusu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi mezunlarını verdi.

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü’nde Mezuniyet Coşkusu

08 Mayıs 2018 10:49

Program kapsamında 32 öğrenci mezun oldu.


Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine; Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melih Karakuzu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.


Törenin açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melih Karakuzu, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.


Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ise, konuşmasında mezun öğrencilerin yüzlerindeki gülümsemeyi görünce mutlu olduklarını söyledi.


Doç. Dr. Özgen, “Artık hayata atılıyorsunuz. Düşünceleriniz net, doğru ve gerçeğe uygun değilse iş bulamazsınız ve işinizde yaratıcı olamazsınız. Onun için düşüncelerinize dikkat edin” dedi.


Konuşmaların ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. Öğrencilerin hep birlikte yemin etmesi ve keplerini havaya fırlatmalarının ardından tören son buldu.




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