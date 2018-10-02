Eğitim Bir Sen 1 nolu Şube Başkanı Kalkan: "17 Kasım'da sandıktan daha güçlü çıkacağız"

Kayseri Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şubesi tarafından 17 Kasım'da yapılacak olan 6. Olağan Genel Kurulu öncesi Delege ve İlçe Temsilcileri tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, göreve gelindiği tarihten itibaren sendikanın yaptığı faaliyetleri anlatan kısa film gösterisi katılımcılara sunuldu. Daha sonra toplantıda konuşan Şube Başkanı Aydın Kalkan, sandıktan daha güçlü çıkacaklarını ifade ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Kalkan; "Bu salondaki tablo inşallah Cumartesi, Pazar günü yapacağımız delege seçiminin herhalde cevabı olacaktır. 17 Kasım'da 6. Olağan Genel Kurulumuzu yapacağız. 6 ve 7 Ekim'de de delege seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Kayseri'de 14 yıl önce 6 bin 296 üyeye sahiptik. 2006'da yetkiyi aldık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla Yahyalı'nın Ulupınar'ına, Sarız'ın Damızlığına kadar gitmediğimiz öğretmen odası yok. Konuşmadığımız, sorunlarını dinlemediğimiz öğretmenler odası yok. Biz bu işi biliyor, bu işe dava olarak bakıyoruz. Yetki, sendikacılıkta çok önemli. Yetkiyi almadığınız zaman masada sizin esameniz okunmuyor. Eğitim - Bir - Sen Kayseri'de 2006'da yetkiyi aldı. Kayseri, yetkiyi alan ilk iller arasında. Türkiye genelinde ise 2011'de yetkiyi aldık. Biz yetkiyi aldıktan sonra başörtüsü serbest hale geldi, Kıranı Kerim, Temel Dini Bilgiler dersi seçmeli ders haline geldi. Onun için sendikacılıkta üye olmazsa olmaz. Biliyorsunuz şuanda yüzde 75 üye, yüzde 25 hiçbir sendikaya üye olmayan arkadaşımız var. Önümüzdeki dönemde inşallah onlara ulaşacağız, onları da üye yapmaya gayret edeceğiz. Kayseri'de sabahlara kadar çalışma yaptık. Okul müdürlerimizle, eğitim liderlerimizle istişareler yaptık. Kayseri'de eğitimde neler yapabilirizi konuşuyoruz. Eğitim Kültür Gençlik Merkezimiz Türkiye'de bir ilk" diye konuştu.

Konuşmanın ardından delege ve ilçe temsilcileri tanıtıldı.