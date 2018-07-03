Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

İlk kez bu yıl uygulanacak olan LGS sisteminde bazı sorunların yaşanma ihtimalinin belirtildiğini ifade eden Kalkan, “LGS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okulların kontenjanları çok yeterli değil, Kayseri merkezde iki fen lisesi, dört Anadolu Lisesi, dört Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bazı bölümleri yer almaktadır. Öğrenciler merkezi yerleştirme ile yerleşemezlerse yerel yerleştirme sistemi üzerinden bir orta öğretim kurumuna yerleşecekler. Kayıt bölgelerinin ilişkilendirilmesinde farklı bölgelerdeki okulların belirlenmesi ve öğrencilerin bir okul türünden en fazla üç okul tercih edebilecek olması, zorunlu olarak öğrencilerin istemediği okullara yerleştirilecek olması hali hazırdaki sorunlar olarak karşımızda durmaktadır” dedi.

Rehberlik çalışmalarında farklı yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini kaydeden Kalkan, “Velilerin bilgilendirilmesi için rehberlik çalışmalarına farklı yaklaşımlar getirilmesi gerekmektedir, sistemin iyi işleyebilmesi için eğitimin tüm paydaşları eş güdüm halinde tercih ve yerleştirme sürecine katkı sağlamalıdır. Mahalli yerleştirme ile öğrenci alan okulların hangi bölgelerden öğrenci alacağı sistem üzerinden gözükmektedir, bu okullar herkesin ulaşabileceği mecralarda ilan edilmelidir” diye konuştu.

İlk kez uygulanacak olan LGS’nin temel handikapının, öğrencilerin istemediği okullara kayıt yaptırmak zorunda kalma ve çoğu öğrencinin açık liseye kaydırılması ihtimali olduğunun altını çizen Kalkan, “Eğitim yöneticileri problem çözme kabiliyetlerini gözden geçirmeli bu süreçte velilerin ve öğrencilerin belirsizlikten, bilgisizlikten ve programın yeni uygulanıyor olmasından kaynaklı mağduriyetler yaşamaması için çözüm odaklı yaklaşımlara ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.