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13 Temmuz 2018 12:49

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan yaptığı açıklamada, "Türkiye geçtiğimiz günlerde tarihi günler yaşadı.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:

13 Temmuz 2018 12:49

Başkanlık sistemi ile tanışan Türkiye hemen her alanda değişim ve dönüşüm beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen kökenli bir bakanın gelmesi eğitim camiasında heyecana vesile oldu" dedi.


Aydın Kalkan, hizmet kolunda moral ve motivasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Bir milyona yaklaşan mensubuyla eğitim camiası çok büyük bir camiadır, eğitim çalışanları makineyle değil insanla ve en önemlisi de çocuk ve gençle ilgilenmektedir. Bu hizmet kolunda moral, motivasyon ve iletişim çok önemlidir. Bizim eğitim yöneticilerinden beklentimiz eğitimcilerimizin moralini bozmadan, onlara yeni ufuklar açmaları ve gelişen eğitim yöntemlerinin ve anlayışının uygulanması için fırsat ve imkan vermeleridir" ifadelerini kullandı.


Başkanlık sisteminin ilk bakanı olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ziya Selçuk’un eğitimin içinden gelen bir bakan olduğunu, daha önce Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptığını ve görev yaptığı yıllarda olumlu çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Kalkan açıklamasını şu şekilde sürdürdü;



"Bakanımız ilk açıklamalarında ’Öğretmenin gönlüne dokunmadan eğitimde başarılı olamayız’ açıklamalarını yaptı. Bu açıklama öğretmenlerin gönlünü ferahlattı. Yine bakanımızın istişare mekanizmasını işleteceğine dair açıklamaları karar vermeden eğitimin paydaşlarıyla birlikte çalışacak olması, yapboz tahtasına dönen eğitim sisteminin uzun vadeli planlamasının yapılmasında önerilere açık olmasını bildirmesi bizleri mutlu etmektedir. En büyük beklentimiz bürokratik oligarşinin artık ortadan kaldırılmasıdır. Eğitimde bir başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu öğretmen değildir. Eğitimi planlayamayan, sürekli değişiklerle insanları mağdur eden eğitim bürokrasisi hesap vermelidir. Öğretmene hangi program verilirse öğretmen bu programı uygulamaktadır. Ziya Selçuk Bakanımıza genel merkez yönetimi olarak eğitimle ilgili raporlarımızı takdim ettik. Bizim beklentimiz açık, şeffaf, istişareye dayalı ve süreç ve sonuç odaklı bir eğitim politikasının belirlenmesidir."




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