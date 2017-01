Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi Başkanı ve Memur Sen Kayseri il Temsilcisi Aydın Kalkan Mehmet Akif İnan’ın vefatının 17. Yılı münasebetiyle bir açıklama yaptı.

Aydın Kalkan, "Daha demokratik, sivil, özgür bir Türkiye mücadelesine kalemiyle, kelamıyla, eylem önlüğüyle; şair, yazar, hatip, öğretmen, sendikacı kimliğiyle en üst seviyede katkıda bulunan kardeşliğin şairini, birliğin sendikacısını, Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı vefatının 17. yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın Kalkan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Akif İnan, Türkiye’nin yeni bilincini eksilmeyen bir heyecan ve kararlılıkla, yılmadan, yorulmadan, sabırla, özenle, ilmek ilmek, nakış nakış dokuyan ender öncülerden biridir. O, bu uyanış içinde kendini bulan her birimiz için ağabeydir, arkadaştır, öğretmendir, yol göstericidir, başkandır, liderdir, eylem adamıdır. Bu vasıflarıyla, bir toplumun ruhunu mayalayan ender öncü insanlardan biri olarak millet mekteplerinin irfan hocalarından biridir; Türkiye ve insanlık adına öncü bir değerdir.

Akif İnan, birçok sözde aydın gibi, kendisini entelektüel fanteziler dünyasına hapsetmemiş, millete rehber olmak gerektiğini söylemiştir. Sözünün arkasında durmuş, kenara çekilenlerden olmamıştır. Yeni bir bilinçlenmenin kurumsal örgütü olarak 1992’de Eğitim-Bir Sen’i kuran İnan’ın bundan böyle yazılarıyla bütünleşen kişiliği bu kez sendikacılığıyla birleşmiş, bütünleşmiştir. Eğitim-Bir-Sen’in ardından 1995 yılında kurduğu Memur Sen, hem onun hem Türkiye’nin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen, İnan’ın en büyük, en verimli eseridir. Akif İnan ve arkadaşlarının sadece özlük hakları için değil, özgürlük ve hukuk mücadelesi için benimsedikleri yol ve duruş ile sendikacılık yeni, özgün bir üslup kazanmıştır. Her türlü vesayete karşı millî ve yerli duruşu benimseyen bu yeni sendikal hareket, seçkinci statükocu yapıyı temelden sarsacak bir başlangıç olmuştur.

Sendikacılık tarihimiz Akif İnan’dan ayrı yazılamaz. Millî manevi değer sahibi kitle Eğitim-Bir-Sen ile doğrudan sosyal, kültürel hayata müdahil olma aşamasına geçmiştir. İnan, sendikacılığa, birikimi ve farklı duruşuyla yeni bir soluk getirmiştir.

Kurduğu sendika, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, “Kim demiş her şeyin bitişi ölüm/Destanlar yayılır mezarımızdan” mısralarını doğrularcasına destan yazmaya; birlik ve beraberliğimizin teminatı olmaya; özlük ve özgürlük mücadelemizde yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz."