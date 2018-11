Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu Başladı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube'nin başkanlık seçimi için düzenlenen 6. Olağan Genel Kurulu başladı.

Kentte bulunan bir otelde düzenlenen kurula AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve delegeler katıldı. Genel Kurul'da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türkiye'nin her zaman yoluna emin adımlarla devam edeceğini ifade etti. Yıldız: “Bizler her zaman olduğu gibi diri ve her zaman olduğu gibi dimdik durmaktayız. Bu ülkenin idaresine konan güçlü irade 17 yıldan beri Cumhurbaşkanımız Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber hamdolsun bugünlere geldi. Türkiye kendisine yapılan bütün tehditlere rağmen ister siyasi isterse ekonomik ne olduğuna bakılmaksızın yolundan yürümeye devam edecektir. Dışarıdan gelen tehdidin büyüklüğü ne olursa olsun bizler kendi içerimizde tatlı rekabetlerde olsa birliğin ve beraberliğin bir olmanın omuz omuz vermenin her zaman bunu yürekten yapmanın örneklerini verdiğimiz takdirde tehditler küçülecektir” dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan da kendilerine verilen emanete asla gölge düşürmemeye söz verdiklerini söyledi. Sorumluluklarının farkında olduklarını ve üyelerine verdikleri sözlerinin olduğunu belirten Başkan Kalkan, “Şube kongremizi sendikamızın doğuşundan beri benimsediği demokratik tahammüllere ve ahlaki ilkelere yaraşır olgunlukta yapıyoruz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurullar geniş katılımlı bir istişaredir. Biz de işlerimizi ortak akılla görmeye özen gösteren bir teşkilatız. Üyelerimizin iradeleri tecelli etti ve delegelerimiz belirlendi. Şimdi de delegelerimizin özgür iradesinin tecelli edeceği genel kurulumuz hiç kuşkusuz teşkilatımıza yeni bir heyecan farklı bir dinamizm kazandıracaktır. Bu bir hizmet yarışıdır. Cefakar insanların açtığı yolda vefa ile yürüyen dava arkadaşlarımızın sayesinde bu kutlu yolculuk zirveden yeni ufuklara taşınmıştır. Emanete asla gölge düşürmemeye söz verdik. Bizler de sorumluluğumuzu layıkıyla temsil etmek için canla, başla çalışacağız. Bu milletimize, üyelerimize ve tarihe verilmiş bir sözdür. Biz Türkiye'nin en yaygın en kuşatıcı, en büyük sendikası ve sivil toplum örgütüyüz” diye konuştu.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube'nin 6. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Aydın Kalkan ve Cemal Bolgı başkanlık için yarışacak. Genel Kurulda 162 delegenin oy kullanacağı bildirilirken, seçimler saat 13:00 ile 17:00 arasında yapılacak.