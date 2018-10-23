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Eğitim-Bir Sen yönetimi Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Eğitim-Bir Sen Sendikası Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundularZiyarete Eğitim-Bir sen Sendikası Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan sendikalarınca bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma yarışması düzenlediklerini ve bu ziyaret ile de Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a bu proje hakkında bilgi aktardıklarını söyledi.

Eğitim-Bir Sen Sendikası Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundular


Ziyarete Eğitim-Bir sen Sendikası Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan sendikalarınca bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Bir Bilenle Bilge Nesil” kitap okuma yarışması düzenlediklerini ve bu ziyaret ile de Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a bu proje hakkında bilgi aktardıklarını söyledi.


Melikgazi Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve özellikle eğitim alanında gösterilen gayretli çalışmaları takdir ettiklerini belirten Eğitim-Bir Sen Sendikası Başkanı Aydın Kalkan, Başkan Büyükılıç'ın sendika eğitim projelerine her zaman destek verdiklerini ve yardımcı olduklarını kaydetti.


Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eğitim-Bir Sen Sendikası Başkanı Aydın Kalkan ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarılı çalışmalar temennisinde bulundu.


Melikgazi Belediyesinin eğitim alanında yaptığı çalışmaların saymakla bitmeyeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman iş birliğini önemseyen bir yapıya sahibiz. Bunun bereketini her alanda yaşıyoruz. Eğitim alanında Türkiye'ye örnek bir projeye imza atarak 16 okulu şehre kazındırdık. Biz eğitimin her alanında varız ve olmaya da devam edeceğiz. Eğitim-Bir sen Sendikası Kayseri Şubesince bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' kitap okuma yarışmasında gereken destek verilecektir. Yarışma da derece alacak olanlara ödülleri Melikgazi'den" dedi.

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