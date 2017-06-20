“Okul Eğitim Bir-Sen okulu olmayacak” diyen Başkan Aydın Kalkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma çalışmaları hakkında ilimizde faaliyet gösteren Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen ve TEÇ SEN Kayseri şube başkanları 20.06.2017 tarihinde Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleri yansıtmayan ve yaşanılanların çarpıtıldığı, Eğitim Bir Sen’i zan altında bırakan basın açıklaması yapmışlardır.

Yukarıda adı geçen sendika yöneticilerinin anlattıkları bilgiler eksik, ve yaşananları tüm yönleriyle ortaya koymayan açıklamalardır. İddialara karşı cevabımız şu şekildedir:

17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerini takip eden ve hain bir terör saldırısı sonucu şehit olan askerilerimiz tüm Türkiye’nin olduğu gibi bizlerin de yüreğini burkmuş, vatanımıza, şehitlerimize ve ecdadımıza karşı borcumuzu ödeme düşüncesini gündem getirmiştir. Bu anlamda öğretmenlerimizden gelen öneriler ışığında 17 Aralık Şehitleri Okulu yaptırma düşüncesi ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik ilanı bu düşüncemizde bizleri teşvik etmiştir.

Önerileri olgunlaştırıp, karar verme aşamasına gelmeden önce Kayseri ’de faaliyet gösteren Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube, Eğitim Sen ve TEÇ SEn şubelerinin yöneticilerini Şube Başkanımız Aydın Kalkan ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında 17 Aralık Şehitleri okulunun Kayseri’deki tüm eğitim çalışanları tarafından yapılmasının daha kuşatıcı ve birliğimizi böyle olumsuz zamanlarda ortaya koyma adına önemli olduğu şube başkanlarına ifade edilmiş ve yukarıda isimleri geçen sendikaların böyle hayırlı bir çalışmaya katkı sağlamaları önerilmiştir.

Sendika başkanları Sayın Ali Benli, Sayın Ulaş Apaydın, ve Sayın Adem Erdoğan bu çalışmaya katkı sağlayacaklarını ifade etmişlerdir.

Bu görüşmeden sonra 17 Aralık Şehitleri Okul yaptırma derneği kurulmuş, derneğin kurucuları arasında Türk Eğitim Sen’de Celil Okur, okul yaptırma derneğinin başkan yardımcısı, TEÇ SEN’den Adem Erdoğan dernek sekreteri, Eğitim Sen’den Erkan Uğur derneğin kurucu üyesi Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ise 17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Deneğinin başkanı olmuştur.

Tüm bu hazırlıklardan sonra okul yaptırma projesinin kamuoyuyla paylaşılması gündeme gelmiştir. Basın açıklaması hazırlanıp sendika başkanlarına gönderilmiştir.

Basın açıklamamızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Seferberlik ilanına atıf yapılmış Türk Eğitim Sen 1 Nolu Şube Başkanı Sayın Ali Benli Cumhurbaşkanının isminin basın açıklamasında geçmemesi gerektiğini belirtmiş ve basın açıklamasının her bir paragrafının bir sendika başkanı tarafından okunmasını önermiştir.

Eğitim Sen Başkanı Sayın Ulaş Apaydın ise basın açıklamasından önce önerilen şehitler için Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasına itiraz etmiştir.

Şehitler için yapılan bir etkinlikte Kur’an-ı Kerim okumaya ve dua etmeye karşı çıkılması, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının isminin basın açıklamasından çıkartılmak istenmesi bu projeni ruhuna uymamıştır. Basın açıklamasına yukarıda ismi belirtilen sendika yöneticileri gelmeyince mevcut gönüllülerin katılıyla basın açıklaması yapılmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

17 Aralık Şehitleri okul Yaptırma afişi yukarıda isimleri zikredilen sendikaların ve sendika yöneticilerin programdan çekildiklerini beyan etmelerinden sonra basılmış ve şehitlere vefa anlamında yola çıkılan bu hayırlı çalışmaya Eğitim Bir Sen olarak fakat tüm eğitimcilerin katılımlarını talep ederek devam etme kararı alınmıştır.

Yaptırılacak okul eğitim Bir Sen okulu olmayacaktır, okulda sendika ismi kullanılmayacaktır. Okul 17 Aralık Şehitleri Okulu olacaktır ve okul yaptırıldıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. Vatan millet söz konusu olduğunda tüm kurumsal ihtirasları, bencillikleri ve çamur atmaları bir kenara bırakmak gerektiğine inanmaktayız. Okul Arsasını Kocasinan Belediyesi tahsis etmiştir. Sendika olarak reklamın, kendimizi ön plana çıkartmanın ve birilerini kötülemenin gayreti içerisinde değiliz.

Bu konuyla ilgili basın açıklamamızı Yarın sendika Binamızda saat 12.30’da yapacağımızı kamuoyuna sunarken tüm basın mensuplarımıza ve milletimize esenlikler dileriz.”