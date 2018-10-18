Eğitim Bir-Sen'den Başkan Cabbar'a Ziyaret

Eğitim Bir-Sen Develi Şubesi yönetimi, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta yapılan yeni yönetim seçimlerinin ardından Şube Başkanı Kadir Yağlıoğlu ve ekibine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Cabbar “Öğretmenlerimizin haklarını savunma anlamında ülkemizde önemli bir boşluğu dolduran Eğitim Bir Sen bünyesinde yürüteceğiniz çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim” dedi.