Eğitim-Sen’li kadınlar: “Düşlerimizin peşindeyiz”

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasının sözcülüğünü Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray yaptı. Kadınların, dünyanın dört bir yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil şiddete, gericiliğe, militarizme, savaşa, faşizme karşı kadın dayanışmasını sürdürdüğünü belirten Nilgün Demir Nuray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her güne en az iki kadın cinayeti düşüyorken iyi hal, haksız tahrik gibi cezai indirimler uygulanmaya devam ediyor. Erik yargının uyguladığı cezasızlık politikası taciz ve tecavüzün artmasına neden oluyor. Bizzat siyasal iktidar tarafından üretilen ve pompalanan cinsiyetçi söylemler kadınların sokakta, otobüste, metroda tanımadığı erkekler tarafından kıyafetleri bahane edilerek fiziksel şiddete maruz kalmalarına dayanak oluyor.

İçeride ve dışarıda yürütülen savaş politikası, kutuplaştıran, ayrımcılığı körükleyen söylem ve uygulamalar kadın bedeni üzerinden yürütülmekte, kadına yönelik şiddet sistematik erkek - devlet şiddetini artırmakta, barıştan yana tavır koyan kadınların meşru mücadelesi kriminalize edilerek, keyfi gözaltı ve tutuklamaların bahanesi haline getirilmektedir.

Kadınları söz, yetki ve karar mekanizmalarından dışlayan, toplumdan soyutlayan uygulamalara karşı biz kadınlar tüm renklerimizle, bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmeye, isyanımızı büyütmeye, buyurduğunuz itaatı reddetmeye ve düşlerini kurduğumuz eşit ve özgür yaşamın gerçekleşmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.”