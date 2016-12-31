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31 Aralık 2016 10:19

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016 yılında 3 milyon 742 bin 324 hastaya hizmet verdi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016 yılında 3 milyon 742 bin 324 hastaya hizmet verdi

31 Aralık 2016 10:19

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, 2016 yılı içerisinde 3 milyon 742 bin 324 hastaya hizmet verdiklerini söyleyerek, "2016 yılı içerisinde 72 bin hastamızı ameliyat ettik" dedi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan 2016 yılını değerlendirdi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 ayrı yerleşkede 23 binada hizmet verdiğini kaydeden Özcan, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2016 yılının son gününde 3 milyon 742 bin 324’üncü hastasını muayene etti. Hastanemiz 9 ayrı yerleşkede 23 ayrı binada hizmet vermektedir. 35 akademisyen, 630 hekim, 3 bin sağlık çalışanı ve bin 400 şirket çalışanıyla Kayser ve civarındaki 2 buçuk milyon insana hizmet vermekteyiz. Kayser merkez nüfusunun yaklaşık 4 katı, tüm Kayseri nüfusunun 2.5 katı oranında hasta bakıyoruz. Senenin son hastasına da MHRS yönetimiyle bakmış olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bilindiği üzere MHRS hastalarımızın sıra beklemeden muayene olmalarını amaçlayan ve aldıkları randevuyla direk olarak poliklinik sekreterlerimize başvurarak anında muayene olmalarını sağlayan bir sistemdir. Telefonlardan 182 yoluyla ve internet yoluyla randevu alınabilmektedir. Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta İkinci Dönüşüm Projesi çerçevesinde tüm hastalarımızın MHRS’den randevu alarak gelmelerini ve biraz daha az antibiyotik kullanmaları açısından hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve tüm halkımızın bilinçlendirilmesini istiyoruz. 2016 yılı kapanırken Kayserili vatandaşlarımızın hasta olmamalarını, sağlıklarını korumalarını ve daha iyi bir yıl geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Özcan, "Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 400 yatak kapasitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak tüm Türkiye’de hizmet veren eğitim ve araştırma hastanelerinden birisidir. Biz sadece 3 milyon 700 bin hasta bakmıyoruz, yıl içerisinde 92 bin hasta yatırdık. 72 bin civarında hastayı da ameliyat ettik. Sağlık Bakanlığı hastaneleri içerisinde Türkiye’nin en fazla ayakta hasta bakan hastanesi olduğumuz kanaatindeyim" dedi.
2016 yılının son tedavi gören hastası Tolga Ergül de, “Ayağımdaki rahatsızlıktan dolayı MHRS’den randevu aldım. Buraya gelerek tedavimi oldum. Burada da baya ilgilendiler. Hastalandığım zaman özel hastane yerine devlet hastanesini tercih ediyorum. Çünkü burada daha iyi hizmet veriyorlar" diye konuştu.



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