Eğitimci-Yazar Hacı Sarı’dan TEOG Tercihleri İle İlgili Öneriler

Eğitimci-Yazar Hacı Sarı, "TEOG sınavı, soruların kolaylığı zorluğu tartışması içerisinde yapıldı, sonuçlar açıklandı, öğrenciler ve veliler lise hayalı kurmaya çoktan başladı. Her anne baba için çocuğunun eğitim hayatı çok önemlidir. Neslin devamı anlamında ve yaşam boyu kazanılanların varisleri anlamında çocuklar, insanların hayatlarında yön levhaları gibidir" dedi.

"1. TEOG sınavının soru zorluk derecesinin önceki yıllara paralel olması öğrenci veli ve eğitimcileri şaşırtmadı. Fakat 2. TEOG sınavında 17 binin üzerinde TEOG birincisinin çıkması eğitimin taraflarının neredeyse tamamında şaşkınlık oluşturdu. 17 bin Türkiye birincisi, yüzlerce il birincisi 15 Temmuz’da başlayacak ve 25 Temmuz’da tamamlanacak olan TEOG tercih maratonunda belirsizlikler ortaya çıkarmaktadır" ifadesinde bulunan Hacı Sarı, "2017 TEOG sınavlarındaki birincilerin fazlalığı yüzdelik dilimlerde önemli oynamalar ortaya çıkaracaktır. Lise yerleştirmelerinde bir önceki yılın taban puanları ciddi anlamada yükselecek, yüzdelik dilimlerde yığılmalar tercihlerde "kıl payı" denebilecek kazanımlara veya kaybetmelere sebep olacaktır.

Özel okul kayıtları devlet liselerine yapılacak tercih işlemlerinden önce yapılmış olacak. Özel okulları tercih etmeyen adaylar 15-25 Temmuz tarihleri arasında geleceklerinin tercihini yapacaklar. Lise tercihleri incelendiği zaman yılların oluşturduğu bir sıralamanın ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Büyükşehirlerdeki bazı özel okullar başarılı öğrencileri burslu olarak kaydetmektedir. Bu öğrenci grubunun sayısı oransal anlamda çok fazla değildir" diyerek şu bilgileri verdi:

"Asıl mücadele yüksek puanlı öğrencilerin fen liselerini tercihlerinde yaşanmaktadır. Fen liseleri genellikle bulunduğu ilin öğrencilerini almaktadır. Fakat son yıllarda başarılı fen liseleri yakın illerden hatta Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci almaktadır. Buna rağmen kendi geleneğini oluşturan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri yüksek puanlı öğrencilerin kıran kırana yarıştığı okullar olacak.

Bu yıl bu mücadelede mağduriyet yaşamamak için taban puan aralıklarından ziyade yüzdelik dilim aralığının dikkate alınması önerilebilir. Yüzdelik dilimlerde bile ciddi yığılmaların olacağı öngörülmektedir. Tercihlerde fen liselerinde ısrar ediliyorsa yirmi otuz puanlık aralık içerisinde tercihler yapılmalıdır.

Sekizinci sınıf öğrencileri geçen yıllarda 450-470 puan aralığında önemli Anadolu liselerine kayıt olabilirken 2017 yılı tercih döneminde Anadolu liselerinin puanlarında önemli yükselmelerden dolayı istedikleri Anadolu liselerine yerleşemeyecekleri görüşü ortaya atılmaktadır. Yani puanına güvenen ve evinin yakınlarındaki Anadolu liselerini tercih eden adaylar tercih aralığını dar tutmaları halinde istemedikleri okullara gitmek zorunda kalabilirler. Öğrencilerin açık liseye bile kaydolma gibi bir durumla karşılaşması mümkün olabilir.

Lise tercihlerinde üçüncü öncelikli okul imam hatip liseleridir. İmam hatip ortaokullarından mezun olan başarılı öğrencilerin büyük bir kısmı başarılı imam hatip liselerini tercih edeceğe benziyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu imam hatip fen ve sosyal bilimler liseleri ve bu programı uygulayacak Anadolu İmam Hatip Liseleri farklı bir lise türü olarak önümüzdeki yıllarda ortaokul son sınıf öğrencilerini ve anne babaları meşgul edecek. İmam Hatip fen ve sosyal bilimler liseleri proje okulu mantığı ile her yıl üç sınıf olarak planlanacak ve bu öğrenciler çeşitli destekleme araçlarıyla motive edilmeye çalışılacak.

Normal imam hatip liselerinin tercih edinirlik yönünün artırılması gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen öğrencilerin sistem tarafından bu okullara yerleştirilmesi uygulaması kalitenin önündeki en büyük engel olarak ifade ediliyor.

Meslek liseleri bu yıl da tercih sıralarda son sırada olacağa benziyor. Meslek lisesi mezunlarına verilen ek puanların iptal edilmesi, sınavsız geçişlerin cazibesini yitirmesi bu okulların başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmesini engellemektedir.

Bir insanın sevdiği mesleği yapması kadar güzel bir şeyin olmadı görüşünden hareketle öğrenci ve velilere meslek liselerini bir yere gidemeyen öğrencilerin gittiği meslek lisesi algısına ve yanılgısına kapılmamaları gerektiğini hatırlatmak isterim."