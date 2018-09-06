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06 Eylül 2018 10:47

Eğitime Bilim Merkezi Katkısı

Kayseri Bilim Merkezi’nin okullardaki eğitime katkı sağlaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma başlatıldı.

Eğitime Bilim Merkezi Katkısı

06 Eylül 2018 10:47

Çalışma kapsamında Kayseri’deki 638 Fen ve Teknoloji öğretmeni Kayseri Bilim Merkezi’nde eğitim faaliyetine katılacak.


Kayseri Bilim Merkezi’nde Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik eğitim programı başladı. Program çerçevesinde Kayseri’de görev yapan Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine, Kayseri Bilim Merkezi’nde bulunan alanların ve sergi ürünleri okullardaki müfredatla ilişkilendirilerek tanıtılıyor. Fen ve Teknoloji öğretmenlerine ayrıca Türkiye’nin en büyük gökevi olan Kayseri Bilim Merkezi’ndeki planetaryumda temel astronomi eğitimi de veriliyor.


Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerçekleştirilen eğitim kapsamında 638 Fen ve Teknoloji öğretmeni 8 gün boyunca Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan eğitim faaliyetine katılacak.




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