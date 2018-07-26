Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 16:00

Eğlence yüklü kartlar Meysu Outlet’te

Meysu Outlet’te, müşterilerine 10 TL tutarında eğlence kartı kazandırıyor.

Eğlence yüklü kartlar Meysu Outlet’te

26 Temmuz 2018 16:00


Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında aynı gün içerisinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, danışma bankolarına fiş ya da faturaları ile gelerek AMF Eğlence Merkezi’nden anında 10 TL tutarında eğlence kartını anında kazanıyor. Bütün çocuklar bu yaz tatilinde AMF Eğlence Merkezi’nde bol bol eğleniyor.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç