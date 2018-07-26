Eğlence yüklü kartlar Meysu Outlet’te

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’nde, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında aynı gün içerisinde 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, danışma bankolarına fiş ya da faturaları ile gelerek AMF Eğlence Merkezi’nden anında 10 TL tutarında eğlence kartını anında kazanıyor. Bütün çocuklar bu yaz tatilinde AMF Eğlence Merkezi’nde bol bol eğleniyor.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, birbirinden özel kampanya ve etkinlikleri ile sizi özel hissettirmeye devam edecek.