Eğribucak Mahallesine doğalgaz müjdesi

2019 yılı kış aylarında Eğribucaklıların doğalgazla birlikte daha temiz ve ucuza ısınacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Eğribucak gönül dostu insanların yoğun olduğu, havası, doğası, suyu ile bağ ve sayfiye alanları ile ilçemizin en güzel bölgelerinden birisidir. Bu eşsiz doğal güzelliklerin havası artık kirlenmeyecek ve kirli olmayacak. Eğribucaklılar 2019 yılında daha ucuza ve daha temiz ısınacaklardır. Çünkü Doğalgaz ile hava kirlenmeyecek ve ucuz doğalgaz ile evlerinin her köşesi ısınacaktır. Bunun için İmar Planında tadilat yapılarak doğalgaz hattı çalışması hızlandırılacaktır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, havası ve suyu ile doğal ve tarihsel güzellikleri içinde barındıran Eğribucak Halkının hak ettiği hizmeti aldığını ve artık doğalgazın gelmesi ile havasının bozulmayacağını sözlerine ekledi.