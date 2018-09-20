"Egzersiz yapmadığımız için yaşlanıyoruz"

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlık için spor' etkinliği düzenlenirken, etkinlik kapsamında İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve berberindekiler Kayserispor Tesisleri'ni ziyaret etti.

Kayserispor'un haftasonu oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını takip eden İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve beraberindekiler, bir süre Kulüp Başkanı Erol Bedir ile birlikte antrenmanı izledi. Antrenman bitiminde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Takım Kaptanı Umut Bulut ile selamlaşan Benli burada yaptığı açıklamada dengeli beslenme ve spor yapmanın insan sağlığı açısından önemini vurguladı. Benli; “Sağlıklı hayat, halk sağlığı haftasında bizlere destek veren Kayserispor Başkanı Erol Bedir'e, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'a şükranlarımızı sunuyoruz. Düzenli beslenme ve sağlık için spor yapmak, sağlığımızda birçok hastalığı engelleyecek. Yaşam tarzı değişikliği diyoruz biz buna, bu yaşam değişikliğini halkımıza öneriyoruz. Günlük en az 30 dakika yürüyüş yapmak ve mümkün olduğu kadar hareketli bir yaşama geçmek, dengeli spor yapmak ve beslenmek sağlığımızı korumak için önemli bir faktördür. Bundan dolayı da bu aksiyonumuza destek veren Kayseri'nin markası Kayserisporumuza teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğin faydalı olması temennisinde bulunan Kulüp Başkanı Erol Bedir ise açıklamasında; "Sağlık dediğimiz zaman sadece hasta olan, kaza geçiren bir kişinin tedavisi anlaşılmamalı. Toplumun sağlığını korumak adına ve kendi sağlığımızı daha kaliteli yaşamak adına bir takım faaliyetlerin içerisinde olmamız gerekiyor. Ağacı değil ormanı görmemiz lazım. Hem halk sağlığının hem kişi sağlığının koruyucu bölümünü önemsememiz lazım. Bu manada yaptığı çalışmalardan dolayı İl Sağlık Müdürümüzü kutluyorum. İnşallah bu etkinlik insanların kafasında bir takım düşünceler oluşturur" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da her insanın istediği takdirde kendine spor yapacak zamanı bulabileceğini belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Biz topluma hitap eden bir görev icra ediyoruz. Bir taraftan Kayseri'nin en önemli markalarından biri olan Kayserispor'u Süper Lig'de yukarılara taşımak, ortaya güzel bir performans çıkarmak, bizi takip eden insanları, şehrimizi mutlu etmek görevlerimizden bir tanesi iken bir başka önemli görevimiz de bizi takip eden insanları spor yapmaya teşvik etmek. Bu bağlamda da müdürümüz ve başkanımızın da söylediği gibi sağlıklı olmanın gereklerinden bir tanesi spor yapmak. Eğer insan isterse kendisine spor yapacak zamanı oluşturabilir."

Ziyaretin anısına Kulüp Başkanı Bedir, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'ye isminin yazılı olduğu forma hediye etti.