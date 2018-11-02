Ekipler, çöken çatının altında kalan işçiye ulaştı

Kayseri'de yapımı süren 6 katlı kongre merkezinin çöken çatısının altında kalan işçiye arama kurtarma ekipleri yarım saatlik çalışması sonucunda ulaştı.

Kayseri'de Talas Bulvarı üzerinde yapımı 2 yıldır süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaralı işçiye ulaştı. Ekipler yaralı işçiyi enkaz altından çıkarmak için çalışmalara başladı.