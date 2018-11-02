İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ekipler, çöken çatının altında kalan işçiye ulaştı

Kayseri’de yapımı süren 6 katlı kongre merkezinin çöken çatısının altında kalan işçiye arama kurtarma ekipleri yarım saatlik çalışması sonucunda ulaştı.

Kayseri'de yapımı süren 6 katlı kongre merkezinin çöken çatısının altında kalan işçiye arama kurtarma ekipleri yarım saatlik çalışması sonucunda ulaştı.


Kayseri'de Talas Bulvarı üzerinde yapımı 2 yıldır süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkarak enkaz altında kalan işçiyi arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, yaralı işçiye ulaştı. Ekipler yaralı işçiyi enkaz altından çıkarmak için çalışmalara başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.