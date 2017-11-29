Ekmek Üreticileri Federasyonu’ndan Başkan Çelik’e ziyaret

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Kayseri’ye iki günlük bir çalıştay için geldiklerini söyledi. Kavuncu, hükümetin de üzerinde durduğu ekmek israfı konusunun da çalıştayın gündeminde olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de sadece ekmekte değil her alandaki tüketimle ilgili israfın önlenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Birçok konuda israfı önleyebilsek açıkta kimse kalmaz. Ekmek israfını önlesek aç insan kalmaz. Özellikle ekmek israfının önüne geçilse Türkiye gıdada kendi kendine yeten bir ülke olur. Bu yüzden israf konusundaki çalışmaları destekliyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında gelecek projeler olursa çalışmaları destekleriz. Daha bir lokma alınmamış ekmekleri çöpte görünce canımız acıyor” dedi.