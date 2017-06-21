El Bablı çocuklar bayramda gülecek

Talas Paraşüt İniş Alanı’nda düzenlenen uğurlama programına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Şahin Güven ve vatandaşlar katıldı. Burada bir açıklama İl Müftüsü Şahin Güven, “Kayseri’mizden bu 4 tır ile birlikte 15 ay içerisinde 248 tır yardımı göndermiş bulunuyoruz. Bu akşam göndermiş olduğumuz 4 tırın içerisinde, bayrama girecek olan El Bab’taki çocuklarımıza bayram hediyesi gönderiyoruz. İçerisinde bisküvi, gofret, çikolata ve oyuncakların yer aldığı bir çocuk paketi oluşturduk. İnşallah oradaki çocuklarımızın özellikle yetimlerin yüzünü güldürebilirsek mutlu olacağız. Bundan dolayı Kayserili hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, “Müftülüğümüzün ve hayırseverlerimizin organize ettiği El Bab’a yardım tırını uğurluyoruz. Talas’tan 20’nin üzerine tır gönderdik. Halep’e de ilk defa Türkiye ilk defa un yardımı düzenlemiştik. Şimdide çocukları sevindirmek için bayramlık hediyeler, oyuncaklar, kıyafetler ve yiyecekler gönderiliyor. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah, Müslümanlara sıkıntılı günler yaşatmasın. Şuanda Müslümanların üzerine oynanan bir oyun var. Bu oyunu hep birlikte bozmalıyız. Dün Mısır’dı, önce Irak’tı şimdi ise Suriye’de oyunlar oynanıyor. Yarın nere olacağı belli değil ama Müslümanlar ile ilgili kötü bir planın yapıldığı gerçektir. Bizde hem Kayseri hem de Talas olarak onların planlarını bozmak ve kardeşlerimize destek olmak için bu tür kampanyalar düzenliyoruz ve katılıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve yardım malzemelerini taşıyan tırlar El Bab’a uğurlandı.