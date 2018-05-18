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18 Mayıs 2018 12:26

Elbiz Caddesindeki Çınar Ağaçlarını Kurtarma Operasyonu

Elbiz Caddesi üzerinde tarihi Elbiz Parkı’nın tam karşısında bulunan iki çınar ağacını tuz ruhu ve kimyasal ilaçlarla kurutmak için müdahalede bulunulduğu ihbarının ardından harekete geçen Develi Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle çınarları kurtarmak için ilk müdahaleyi yaptı.

Elbiz Caddesindeki Çınar Ağaçlarını Kurtarma Operasyonu

18 Mayıs 2018 12:26


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar yürütülen kurtarma operasyonu hakkında bilgiler alırken, bu ihbarın doğru olmasından dolayı bir Develili ve Develi Belediye Başkanı olarak büyük üzüntü duyduğunu belirtti.


Bu katliamı yapan kişi ve kişilerin peşinde olacağını belirten Başkan Cabbar, kısa bir basın açıklaması yaparak “Belediyemizin ve Orman İşletme şefliğimizin uzmanları iki çınarımızı kurutmak için tuz ruhu ile müdahale edildiğini saptamışlardır. Belediye olarak savcılığımıza gerekli suç duyurusunda bulunmakla birlikte, Belediye ekiplerimiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün ekipleri acil kurtarma çalışmalarını yürütmektedirler. Develimizin güzelliğine kasteden bu kişi ve kişilere kınıyorum, Develi Belediyesi olarak takipçisi olacağımız bildirmek istiyorum” dedi. Orman İşletme Müdürü İbrahim Korkmaz ise acil müdahalesinden ve desteklerinden dolayı Başkan Cabbar’a teşekkürlerini ileterek “Yaptığımız incelemelerde ağaçlarımıza tuz ruhu ile müdahale edildiği saptanmıştır. Tuz ruhu ağacın ph dengesini bozarak kurumasına sebebiyet veren bir kimyasaladır. Bunun etkisini azaltmak için ağaçlarımızın köklerini kireçleyip bol suyla yıkadık. İlk müdahalemiz başarıyla gerçekleştir. İnşallah bir yara almadan ağaçlarımızı kurtaracağız” açıklamalarında bulundu.




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