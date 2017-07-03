Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 08:36

Elini kıyma makinesine kaptıran kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’de elini kıyma makinesine kaptıran kadını itfaiye ekipleri yaptığı operasyonla kurtardı.

Elini kıyma makinesine kaptıran kadını itfaiye ekipleri kurtardı

03 Temmuz 2017 08:36

Parmaklarından yaralanan kadın tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir kadının elini kıyma makinesine kaptırdığı öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerin 112 ambulansı tarafından elini sıkıştırdığı kıyma makinesi ile birlikte Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan kadının kurtarılması için operasyon başlatıldı.


Kadının elinin kıyma makinesinden çıkarılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de operasyona dahil oldu. Yaklaşık bir saat süren operasyon sonrasında kadının parmakları kıyma makinesinden çıkarıldı. Kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:11
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:06
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!