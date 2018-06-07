Elitaş, Kayseri Şeker çiftçileri ile Şeker Sofrasında buluştu

1500 çiftçinin katıldığı Şeker iftar sofrasında konuşan Ak Parti Gurup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker’in başarı hikayesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, emeği geçen katkısı olan tüm çiftçiler, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Elitaş, "16 yıllık milletvekilliği hayatımdan çiftçilerle ilgili çok önemli meselelere bu kanun tasarılarına tekliflerine imza attık. Ama benim boynumdaki en önemli övünç Madalyası Kayseri Şeker’in batmaktan kurtarılmasına vesile olmaktır" dedi.

"Doğru bildiğimiz davada sonuna kadar hiçbir şeyden korkmadan cesaretimiz ve sizden aldığımız destekle çiftçinin hakkını, tüyü bitmedik yetimin hakkını sonuna kadar kullanmak, korumak ve kollamak için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğimizi buradan tekrar ifade etmek istiyorum" diyen Elitaş, "Çünkü seksen bine yakın çiftçi ortağı, yirmi bine yakın aktif çiftçi üyesi olan kardeşlerimizin alın teri, emeği üzerinde inşa edilmiş bu fabrikayı korumak kollamak hepimizin en önemli görevidir. Hatta Vatan borcudur" ifadesinde bulundu.

Şeker sofrasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, Kayseri’nin gururu şeker sektörünün umudu olmaya devam eden Kayseri Şeker’in başarı hikayesini, çiftçiler, çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerinin dayanışması ile hep birlikte elde ettiklerini belirtti.

Başkan Akay; Üstat Necip Fazıl’ın “Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım” dediğini hatırlatarak Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri Şeker’in başarı hikayesini şu şekilde anlattı:

"7 yıl önceydiİflasın eşiğindeki fabrikayla oldukça zor ve imkânsız denilen bir yola çıktıkÖnce Devletimiz, sonrada çiftçimiz; Milli ve yerli değerimiz Kayseri Şeker’i, bizlere emanet etti. Hedefimiz; çok fazla probleme rağmen başarmaktı.Ve Allah’a sonsuz şükürler olsun ki başardık!

Kayseri Şeker’in kapısına kilit astırmamayı başardık. Türkiye’de pancar çiftçisinin alın terine, emeğine en yüksek fiyatı vermeyi ve peşin ödemeyi başardık. Üst üste vergi rekortmeni olmayı başardık, İstihdamda, Kayseri’nin en büyüğü olmayı başardık.1 milyar 277 milyon lira ciroyla, Türkiye’nin 100 büyük şirketinden biri olmaya devam etmeyi başardık.Türkiye’de kurulan ilk 4 fabrikadan biri olan; Turhal Şeker’i, çiftçimize, camiamıza kazandırmayı başardık.

Kayseri’den, Yozgat’a, Sivas’tan Tokat’a, Orta Anadolu’yu yatırımlarımızla donatmayı başardık. Ve biliyoruz ki; başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değilMilli değerimiz şeker fabrikalarımıza, eli nasırlı çiftçimizin alın terine, emeğine sahip çıkmak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok başaracağız."