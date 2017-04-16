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16 Nisan 2017 11:10

Elitaş oyunu kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili ve eksi Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, oyunu kullandı.

Elitaş oyunu kullandı

16 Nisan 2017 11:10


Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullanacağı TED Koleji’ne gelen Elitaş, vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra sandık başına giden Elitaş, ‘hayırlı olsun’ dilekleriyle oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Bugün 94 yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Bugün yönetim sistemiyle ilgili uzun yıllardır ortaya çıkan tartışmaya nihayet verecek bir referandum var. ‘Evet’ dediğimiz takdirde sürekli bir istikrarı, milletin seçtiği bir hükumetin ve parlamentonun daha doğrusu yasama ve yürütmenin birbirinden net bir şekilde kesin olarak ayrıldığı bir sürece girmiş olacağız. Türkiye geçmişteki yaşadıklarını, engellemeleri, kısıtlamaları bundan sonraki yıllarda inşallah yaşamayacak. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için koşar adımlarla, Türkiye’nin bekası ve geleceği için ‘evet’ çıkacağı yönünde bir kanaatimiz var” diye konuştu.


Elitaş, referanduma katılımın yoğun olacağı tahmininde de bulundu.




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