Elitaş’tan Develi’ye ziyaret

Develi girişinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe teşkilatı tarafından karşılanan Elitaş daha sonra Cumhuriyet Meydanından Elbiz Caddesi boyunca esnafları ziyaret ederek dua ve desteklerini istedi. Akşam namazını Merkez Çarşı Camiinde kılındıktan sonra Mustafa Aksu Kültür Merkezinde bir araya gelen Elitaş ve AK Parti’ye gönül verenler seçimler 24 Haziran seçimleri öncesi son değerlendirmeleri yaptılar.

Develi AK Parti teşkilatının çalışmaları hakkında bilgiler veren AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan’ın konuşmasının ardından söz alan Başkan Cabbar “24 Haziran Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. Filistin başta olmak üzere tüm mazlum Müslümanların umudu olan Cumhurbaşkanımız, Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu hak batıl mücadelesinde Develililer olarak sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha bildirmek istiyorum. İnşallah Develi 24 Haziran’da üzerine düşeni ziyadesiyle yerine getirecektir” dedi.

Esnaf ziyaretlerinden ve Develililerle buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş “Develimiz her seçimde yüzümüzü ak eden ilçelerimizin başında gelmektedir. İnşallah hak ile batılın mücadelesi olan bu seçimde de hep birlikte ülkemizin ve milletimizin selameti için Cumhurbaşkanımızı devletin başkanı olarak seçip AK Partimizin de çoğunluğu sağlaması için var gücümüzle gayret göstereceğiz” diyerek, gösterilen ilgi ve alakadan dolayı başta Başkan Cabbar olmak üzere AK Parti’ye gönül vermişlere teşekkürlerini iletti.