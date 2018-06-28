İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, yaptığı açıklamada hafta sonu yapılacak olan YKS öncesinde öğrencilere nasihatlerde bulundu. Kayseri’de 18 bin 454 öğrencinin sınava gireceğini kaydeden Elmalı, “Bildiğiniz üzere Cumartesi ve Pazar günleri üniversite sınavı yapılacak. Tüm Türkiye genelinde sınav yapılacak. Bizim ilimizde de Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında 214 okulumuzdan mezun 18 bin 454 öğrencimiz sınava girecek. Geleceğimizin teminatı kıymetli öğrencilerimiz yuvadan uçtular. Üniversite sınavında bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimiz öncelikle heyecanını atsınlar. Tedbirli olun, düzenli olun ve sınav günü en az 45 dakika önce sınav yerlerinde olun. Bu çok önemlidir. Çünkü geç gelindiği zaman kapılar kapandıktan sonra hiçbir öğrencimiz sınava alınmayacak. Ondan dolayı otobüsle gidecekseniz otobüsünüzü, özel aracınızla gidecekseniz aracınızı önceden ayarlayın ve 45 dakika önce sınav yerinde bulunun. Sınava gireceğiniz okula sınavdan önce mutlaka gidin ve okulu, sınava gireceğiniz katı, sınıfı ve oturacağınız sırayı mutlaka görün. Hatta gittiğiniz zaman sınava gireceğiniz sınıfta sıraya oturarak kendinizi psikolojik olarak hazır vaziyete getirin. Tedbirinizi bu şekilde aldıktan sonra heyecanınızın yüzde 50’si tamamen gidecektir. Geç kaldığımız zaman heyecanla nefes nefese gidiliyor ve o telaşla kan ter içinde psikolojik olarak sınava hazır olamıyorsunuz. Stres içinde sınava giriyorsunuz. Stresi önlemek için önceden tedbir alıp, sınav yerini göreceğiz, sınav günü de 45 dakika önceden orada bulunacağız. Nüfus cüzdanı olmadan hiçbir öğrencimiz sınava alınmayacak. Sınav belgesi ile beraber nüfus cüzdanınızı mutlaka yanınızda bulundurunuz” ifadelerini kullandı.

Velilere seslenen Elmalı, “Çocuklarımızı üzerine gitmeye gerek yok. Herkesin mutlaka belli bir yeteneği ve becerisi vardır. İlla ki üniversiteyi akademik olarak okuma zorunluluğu yok. Ondan dolayı çocuklarımızın üzerine gitmeyiniz. Zorla hiçbir şey olmaz. Çocuklarımız değerlidir, onlara sahip çıkalım ve onların morallerini bozmayalım” dedi.