Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum İnşaatında Sona Yaklaşıldı

Dr. İsmail Altıntop hizmet vermekte olan Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk kliniğine hastane yöneticileri ile birlikte bir çalışma ziyareti gerçekleştirilerek yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda yerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler hakkında bilgi veren Altıntop; “Bugün Kayseri Devlet Hastanesine bağlı Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Kliniğine ziyarette bulunarak işleyişlerini yerinde kontrol ettik.

Harici olarak kadın doğumda ilgili tadilat yapılan yerleri gezerek % 95'nin tamamlandığını yerinde görmüş bulunmaktayız. Buradaki hazırlıklarımız tamamlandıktan sonra, Çocuk ve Kadın doğum olmak üzere 2 tane acil servisimiz burada hizmet verecektir. Mevcut haliyle çocuk acilimiz burada şuan 24 saat hizmet vermektedir" dedi.

Altıntop, " Çocuk acilimizin işletilmesinde hekimlerimizin ve personelimizin büyük fedakârlığı oldu. Takviye nöbetler tutarak çocuk acilin 24 saat aynı kalitede hizmet vermesi için emek sarf etmektedirler. Bunun dışında bölgemizde çalışan aile hekimleri buraya gelerek nöbetlerde aksaklık olmaması için acil nöbetlerine takviye vermektedirler.

Sonuç olarak çocuk acil bölümü Kayseri Devlet Hastanesine bağlı kesintisiz olarak hizmet vermekte olan bir klinik olup, sonraki günlerde de hizmetlerimizin kalitesinin artarak devam edeceğini tüm vatandaşlarımıza ve kamuoyuna duyurmaktan gurur duyuyoruz” diye konutu.