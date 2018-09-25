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Emniyet kemeri denetimleri artırıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, emniyet kemeri denetimlerinin artırıldığı ifade edildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını azaltmak için 100 günlük eylem planı çerçevesinde trafik ekipleri tarafından drone ile yapılan emniyet kemeri denetimlerinin artırıldığı ifade edildi. Ayrıca denetimlerde, emniyet kemeri kullanımına yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldığı, tespit edilen kural ihlalleri için 2918 sayılı KTK'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandığına da yer verildi.

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