Emniyet kemeri denetimleri artırıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını azaltmak için 100 günlük eylem planı çerçevesinde trafik ekipleri tarafından drone ile yapılan emniyet kemeri denetimlerinin artırıldığı ifade edildi. Ayrıca denetimlerde, emniyet kemeri kullanımına yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldığı, tespit edilen kural ihlalleri için 2918 sayılı KTK'nun ilgili maddelerince cezai işlem uygulandığına da yer verildi.