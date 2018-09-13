Emniyet Müdürlüğü'nün yatırımları Kayseri'ye 50 yıl hizmet edecek

Brifingte Kulular; Kayseri'nin dünya standartlarında atış poligonu ve emniyet binasına sahip olduğunu söyledi.

Brifingte ilk olarak Kızım Mevki'nde bulunan atış poligonunda inceleme yapıldı. Burada Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından poligon ve kullanılan silahlar hakkında bilgiler verildi. Merminin sekme olasılığının sıfır olduğu ve 4 yoldan oluşan poligon için açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular; "Poligonumuzun yapılmasında önce hazineden yer aldık. Daha sonra DSİ ve karayolları ile düzeltmeler yaptık. Büyükşehir belediyemiz elektriğimizi, suyumuzu ve diğer altyapı çalışmalarını bitirdi. Poligonumuz şuanda açılışa hazır, Ankara'dan müfettişlerimizi bekliyoruz. Müfettişlerimiz burasının uygun olduğu raporunu verdikten sonra poligonumuzu Kayseri'nin hizmetine açacağız. Polis okulu öğrencilerine burada eğitim vereceğiz, özel güvenlik kurumları, bankaların güvenlik elemanlarına eğitim vereceğiz, normal vatandaşlarımıza da açacağız. Kayseri, dünya standardında bir atış poligonuna sahip oldu" dedi. Silah ve poligon hakkında bilgiler edinen basın mensupları daha sonra atış yaparak stres attı.

"Kayseri'ye 50 yıl hizmet verecek"

Kulular ve beraberindekiler daha sonra Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan emniyet binasını gezdi. Kayseri'nin önümüzdeki 50 yılına hizmet verecek emniyet binalarının yapıldığını ifade eden Kulular, emeği geçen Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerine teşekkür etti. Kayseri'nin dünya standartlarında emniyet binalarına sahip olduğunun altını çizen Kulular; "Karakollarımız dünya standartlarında. Kayserimizde 7 tane bu şekilde karakolumuz olacak. Osmanlı, Selçuklu ve cumhuriyet döneminin mimarisine haiz karakollarımız var. Burası Melikgazi Belediyemizin emniyetimize hediyesidir. Vatandaşa nasıl sağlık hizmeti gidiyorsa güvenlik hizmetini de daha yakından vermek üzere belediyelerimizin bizlere katkısıdır. Belediyelerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Brifingte son olarak Atlı Polis Eğitim Merkezi'ne geçildi. Burada merkezi tanıtan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürvekili Özcan Erdoğdu, “At çiftliğimizde bir yıl önceden valimiz ve emniyet müdürümüzün girişimleri ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle çalışmalar başladı. Sayın bakanlarımızın katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştirdik. Çiftliğimiz toplam 8 bölümden oluşuyor. Toplam 12 tane atımız var. Bu atlarımızın bakımı ve eğitimi gerçekleştiriliyor. Eğitimler Ankara'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüze 13 tane personelimizi eğitime gönderdik. Onların almış oldukları bilimsel eğitimler ile birlikte atlarımızın eğitimleri gerçekleştiriliyor. Burayı aynı zamanda hipoterapi merkezi şeklinde de düşünebiliriz. Özellikle şehit ve gazi çocuklarımız, engelli çocuklarımız, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklarımız buraya gelerek çeşitli terapiler uygulanıyor. Bu terapiler gerçekleştirilirken de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden uzman ve antrenörlerimizden faydalanıyoruz" diye konuştu.