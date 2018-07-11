Dr. Kuddusi Erkılıç belirlendi.

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’a Teşekkür Belgesi İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli Tarafından takdim edildi. Törende Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Ahmet Ceylan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve Başkan Yardımcısı Reşat Kaya’da hazır bulundu.

İl Sağlık Müdürü Benli düzenlenen törende Kayseri’de diğer organ nakillerinin yapılmasına yönelik planlama ve çalışma yapıldığı vurgu yaparak “Değerli Hocam Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ilimizde en çok kornea nakli yapması nedeni ile kornea nakli bekleyen hastalarımıza ümit ışığı oldunuz. Bundan dolayı da Bakanlığımız nezdinde Genel Müdürümüz Prof. Dr. Alper Cihan’ın imzası ile birlikte kendisine ilimizde en çok kornea nakli yapan hoca olarak teşekkür belgesini takdim etmekten şeref duyuyorum” dedi.

Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ise “ Öncelikle Bakanlığımızın bu hassas davranışının çok anlamlı bulduğumu belirtmek isterim. Kornea bekleyen hastalarımız eskiye göre oldukça şanslılar. Kurulan kornea bankaları sayesinde kornea bekleme sıraları uzun yıllardan aylara hatta haftalara düştüğünü söyleyebiliriz. Bu noktada son 15 yıl içeresinde Sağlık Bakanlığının bu konudaki çalışmalarını kornea nakleden hekim olarak yakından takip ediyorum. 2000 yılında da bakanlığın kornea danışma kurulunda yer almış bir hoca olarak da gelinen durumu çok kıymetli ve anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Buradan nakillerin artmasında emeği geçen Sağlık Müdürlüklerimize, Üniversitelere ve bu konuda emek sarf eden tüm hekimlere, sağlık görevlilerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sayın Müdürüme de bu ince davranışa vesile olmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.