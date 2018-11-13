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Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Wardana'dan Kayseri OSB'ye veda ziyareti

Türkiye’deki görev süresi dolan, Endonezya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Wardana ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Türkiye'deki görev süresi dolan, Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Wardana ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.


Büyükelçi Wardana; sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, Kayseri OSB'nin başarılı projelerini yakinen takip ettiğini, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin çok yerinde olacağını ifade etti.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükelçi Wardana'ya Türkiye'de yapmış olduğu çalışmalardan ve göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ederek, OSB projeleri hakkında bilgiler verdi.

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