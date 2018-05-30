Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Akgün, Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Gören ve Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Sütçü’nün akademik danışmanlığında yürütülen lisans bitirme projeleri, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN ve FNSS ile otomotiv yan sanayi sektöründen DİTAŞ ile gerçekleştiriliyor. Dr. Murat Aslan’ın şirket danışmanlığını yaptığı, Umut Yapır ve Şükrü Yasin Güven tarafından yürütülen ’Savunma Sanayinde Tedarikçi Değerlendirme Süreci: Kriter Kümesi Optimizasyonu’ isimli projede, ASELSAN’ın tedarikçilerini seçme ve değerlendirme sürecinde kullandığı kriter kümesinin istatistiksel ve matematiksel modeller ile sayı ve nitelik olarak optimize edilmesi hedefleniyor. Berk Karahan’ın şirket danışmanlığını yaptığı, Buray Türkmen, Ramis Akın Korkmaz ve Fatma Bulut tarafından yürütülen ’Üretimde Darboğaz Riski Oluşturabilecek Parçaları Önceden Tahminleme’ isimli projede, FNSS şirketinin tedarik sürecinde yaşadığı gecikme problemlerinin makine öğrenmesi metodu ile önceden tahmin edilmesi amaçlanıyor.

Tezay Kartal’ın şirket danışmanlığını yaptığı, Şeyma Doğan, Kürşat Çelebi ve Muhammed Şafak Pınar tarafından yürütülen ’Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Ham Madde Kesim Sürecinin İyileştirilmesi’ isimli projede, DİTAŞ’ın boru ham maddelerinin en uygun tedarik boyutlarının belirlenmesi ve bu ham maddelerin kesim kombinasyonlarının firmanın mali kaybını en aza indirecek şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.

Projelerin giderlerini karşılamak amacıyla, her üç grup TÜBİTAK tarafından 4 bin TL destek alacaklar.