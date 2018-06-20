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20 Haziran 2018 13:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Kayseri Ticaret Borsası’nda

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ve beraberindeki heyet Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış ve Yönetim Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız Kayseri Ticaret Borsası’nda

20 Haziran 2018 13:20


KTB Başkanı Recep Bağlamış, Meclis Başkanı Fahrettin Çalışkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Taner Yıldız ile Kayseri’nin tarım ve hayvancık konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Taner Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, KTB’nin Kayseri ticaret ve ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, “ Borsamız, üreticilerimizin korunması açısından önemli bir görevi ifa ediyor. İnşallah seçim sonrasında da sık sık görüşerek şehrimizin, ülkemizin tarım ve hayvancılık alanındaki sorunlarına ilişkin istişarelerimizi arttıracağız. Bu anlamda Recep Bey ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.


KTB Başkanı Recep Bağlamış’ta, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Siyasilerimizin çözüm üretme makamında bulundukları için sivil toplum kuruluşları ile daha sıkı bir diyalog içinde bulunmaları en büyük arzumuzdur. Çünkü üyelerimiz özelinde şehrimizin ekonomik anlamdaki sorunlarına hep birlikte çözüm bulmamız gerekiyor. Bu şehir ve bu ülke bizim. Ülkemizin müreffeh bir seviyeye ulaşması hepimizin en büyük arzusudur” diye konuştu. Daha sonra Başkan Bağlamış ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayserili üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında Taner Yıldız’a bilgiler aktardı. Ziyarete AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve teşkilat yöneticileri de katıldı.




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